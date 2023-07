Google тестирует ИИ-инструмент, способный создавать журналистские тексты

Американская корпорация Google тестирует инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный создавать новостные статьи. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, программа, известная под рабочим названием Genesis, способна собирать информацию об актуальных событиях и создавать новостной контент. Google намерена представить разработку ведущим американским новостным организациям - The News York Times, The Washington Post и владельцу The Wall Street Journal News Corp.

Как сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией, продукт преподносится как персональный помощник для журналистов, который позволил бы автоматизировать выполнение некоторых задач, освободив время для других. Google считает разработку "ответственной технологией", которая помогла бы издательской индустрии избежать подводных камней, связанных с генеративным ИИ.

Представитель Google Дженн Крайдер заявила, что ИИ не сможет полностью заменить журналистов. "Проще говоря, эти инструменты не нацелены и не могут взять на себя ту ключевую роль, которую журналисты выполняют в освещении событий, создании статей и проверке фактов", - сказала она. По словам Крайдер, ИИ может помочь журналистам в написании заголовков и работе с различными стилями письма.