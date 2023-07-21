В Telegram появилась функция, которую многие ждали несколько лет

Telegram выпустил обновление для Android и iOS, в котором появилась поддержка "Историй".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, теперь пользователи Telegram Premium могут выкладывать "Истории", нажав в нижнем правом углу на главном экране мессенджера кнопку с изображением камеры. Можно публиковать фото, видео или выбрать файл из галереи. Перед этим пользователи могут отредактировать публикацию или указать, как долго она будет видна - 6, 12, 24 или 48 часов, и кто сможет ее видеть - все, контакты, близкие друзья (настраиваемый список) или выбранные контакты.

При этом публикация "Историй" является лишь временным эксклюзивом для платных подписчиков мессенджера. Пользователи бесплатного тарифа получают уведомление, в котором говорится, что "в этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium". Просматривать "Истории" и оставлять реакции на них могут все пользователи мессенджера.

Обновление уже доступно для загрузки в App Store для iPhone и в Google Play на Android.

Вечером 26 июня Павел Дуров в своем Telegram-канале анонсировал появление "Историй" в мессенджере. По его словам, в течение многих лет пользователи просили разработчиков внедрить эту функцию в Telegram.