Глава Microsoft заработал миллиард на росте акций компании

Генеральный директор американской корпорации Microsoft Сатья Наделла получил выплаты суммарно свыше одного миллиарда долларов на фоне рекордного роста котировок акций компании. Об этом со ссылкой на нормативные документы Microsoft пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Акции Microsoft выросли более чем на тысячу процентов с момента прихода Наделлы на руководящую должность. Основная часть доходов руководителя связана с долевыми грантами, которые он получил за годы работы. Компенсации такого рода выплачиваются в акциях компании и привязаны как к целевым показателям эффективности работы высшего менеджмента, так и к продолжительности его нахождения в должности. Названная агентством сумма включает в себя заработную плату, а также денежные бонусы и дивиденды при условии, что такой доход облагается налогом по самым высоким ставкам.

При этом расчеты Bloomberg не учитывают расходы или частные инвестиции. Документы регулирующих органов также показывают, что за эти годы Наделла подарил акции на сумму 20 миллионов долларов, хотя информация о получателях не разглашается. Представитель Microsoft Фрэнк Шоу в письме заявил изданию, что у Наделлы "нет собственного капитала в миллиард долларов или больше", и отказался от дальнейших комментариев.

Наделла пришел в Microsoft в 1992 году и большую часть своей карьеры работал над бизнес-программным обеспечением и сервисами. В 2014 году в возрасте 46 лет он был назначен на должность генерального директора компании. Тогда многие думали, что время расцвета технологического гиганта прошло, однако сегодня это вторая по величине компания в мире, и она считается лидером в разработке искусственного интеллекта.