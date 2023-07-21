Xiaomi выпустила новые бюджетные телевизоры популярной серии Smart TV A

Компания Xiaomi представила в Китае обновленную линейку бюджетных телевизоров Redmi Smart TV A-серии 2024 года. В модельный ряд вошли три модели с диагоналями 32, 43 и 65 дюймов по цене от 579 юаней, сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Младшая 32-дюймовая модель Redmi Smart TV A32 получила HD-разрешение (1366х768 пикселей), однодиапазонный Wi-Fi, два порта USB и один HDMI, стереодинамики мощностью 8 Вт и 1 ГБ оперативной памяти. Ее цена составила 579 юаней.

Модель Redmi Smart TV A43 с экраном диагональю 43 дюйма оснащена матрицей с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей). Телевизор отличается от 32-дюймового наличием двухдиапазонного Wi-Fi, двух портов HDMI и одного S/PDIF. Она предлагается по цене в 818 юаней.

Версия Redmi Smart TV A65 с 65-дюймовым дисплеем получила 4K-матрицу (3840х2160 пикселей). Она отличается от средней модели увеличенной до 1,5 ГБ оперативной памяти и динамиками мощностью по 10 Вт. Эту версию оценили в 2 тыс. юаней.

Все телевизоры линейки оснащены металлической рамкой, четырехъядерным процессором, 8 ГБ встроенной памяти и операционной системой MIUI TV.

Телевизоры Redmi Smart TV A 2024 уже поступили в продажу в Китае. Появятся ли новинки за пределами КНР, не сообщается.