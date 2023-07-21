Выход iPhone 15 оказался под угрозой срыва

Компания Apple может перенести выход новых смартфонов на месяц. О том, что их выпуск оказался под угрозой срыва, сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации аналитика по ценным бумагам в Bank of America Вамси Мохана, Apple испытывает определенные трудности с производством аппаратов серии iPhone 15. По неизвестным причинам корпорация может перенести релиз новых устройств в продажу с сентября на октябрь.

Журналисты медиа отметили, что другие информированные источники в Apple не указывали на возможные проблемы и не сообщали о потенциальном срыве запуска девайсов. По мнению Мохана, новости о задержке могут разочаровать финансовых аналитиков с Уолл-стрит.

Apple уже приходилось отправлять новые смартфоны в продажу позже, чем ожидалось. Так, в 2020 году анонс и релиз аппаратов серии iPhone 12 задержали до октября. В 2022 году iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поступили в продажу 16 сентября, а выход iPhone 14 Plus отложили до 7 октября из-за сбоев на производстве.