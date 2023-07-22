Назван самый популярный iPhone за последние несколько лет

По данным исследовательской компании CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), смартфоны серии iPhone 14 показали рекордный спрос на американском рынке, опередив по продажам другие модели компании Apple, выпущенные в течение последних нескольких лет. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету, доля продаж iPhone 14 в США составила 79% от общего объема продаж смартфонов Apple в июне 2023 года. Это самый высокий показатель за последние годы, превышающий средний уровень в 70% для новинок компании. Единственная линейка, которая смогла превзойти iPhone 14 по популярности, была iPhone 7, которая заняла 81% рынка в свое время.

Среди моделей iPhone 14 наибольшим спросом пользовался iPhone 14, который занял 24% рынка. За ним следовали iPhone 14 Pro Max с 22%, iPhone 14 Pro с 21% и iPhone 14 Plus с 12%.

Аналитики CIRP объясняют высокую популярность iPhone 14 желанием потребителей купить качественный и современный смартфон, который будет служить им несколько лет. Кроме того, на продажи iPhone 14 положительно повлияли привлекательные условия кредитования и тарифы мобильных операторов.