Появилась разочаровывающая информация о Stories в Telegram

Функция Stories в Telegram будет работать у пользователей без платной подписки Premium в ограниченном режиме. Об этом сообщает портал "Код Дурова", ссылаясь на данные, появившиеся на платформе переводов Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из утечки следует, что как минимум на релизе Stories в Telegram будут доступны только пользователям с платной подпиской. В "Код Дурова" предполагают, что такое разграничение нужно для плавного распределения нагрузки на сервера Telegram. Позже Stories станут доступны всем юзерам, но с некоторыми ограничениями.

Например, без Premium пользователи, скорее всего, не смогут выбирать время доступности своих публикаций. Также для бесплатных пользователей будет установлен суточный лимит на количество публикаций в формате Stories.