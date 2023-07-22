Apple разрабатывает ноутбук со складным экраном

Компания Apple ведет переговоры с поставщиками гибких дисплеев для выпуска MacBook со складным экраном. Об этом сообщает издание Business Korea, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Apple намерена завершить производство первого MacBook с гибким дисплеем уже в 2025 году и выпустить его на рынок в 2026 году.

Согласно источнику, Samsung Display инвестировала $3,1 млрд для производства OLED-панелей 8,6 поколения в период с 2025 по 2026 год. В производство OLED-матриц средних размеров также вложилась LG Display.

Утверждается, что производство больших складных дисплеев обходится дешевле, чем создание гибких экранов для смартфонов, что поможет в развитии этого направления и позволит производителям заработать больше денег.

У компаний LG и Samsung пока нет в своем ассортименте ноутбука со складным экраном. Тем не менее Samsung Electronics имеет зарегистрированный товарный знак на подобное устройство.

Отмечается, что нынешним лидером на рынке складных ноутбуков является Asus. В сентябре 2022 года тайваньский производитель выпустил первый в мире 17-дюймовый ноутбук с гибким экраном, ZenBook 17 Fold OLED. Производителем дисплея в этом компьютере выступала китайская компания BOE.