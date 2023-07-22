Новые смартфоны Google можно будет использовать вместо компьютера

Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro получат поддержку функции DisplayPort, которая позволит подключать смартфоны к мониторам и телевизорам по USB-C и использовать их в качестве персонального компьютера (ПК). Об этом сообщает издание AndroidAuthority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В режиме DisplayPort смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro смогут передавать по USB-С не только видеосигнал, но и аудио. AndroidAuthority пишет, что перспективы использования этой функции "безграничны".

По данным издания, в Google в первую очередь рассматривают возможность использования смартфона вместо ПК. Устройства Pixel уже поддерживают работу с клавиатурами и мышками, поэтому могут сгодиться для выполнения легкой офисной работы и воспроизведения мультимедийных файлов.

AndroidAuthority пишет, что для более удобного использования смартфона в качестве ПК Google может интегрировать в них режим рабочего стола. Он по аналогии с DexP от Samsung позволит адаптировать интерфейс Android под управление мышкой и клавиатурой. Косвенные доказательства разработки улучшенного интерфейса уже встречались дата-майнерам в коде Android.