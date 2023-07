Nothing Phone (2) и iPhone 14 Plus сравнили в скорости работы

Авторы канала PhoneBuff провели сравнительное тестирование смартфонов Nothing Phone (2) и iPhone 14 Plus. В данном случае сравнивалась скорость запуска приложений. Как всегда, авторы используют роботизированный манипулятор, который позволяет избавиться от человеческого фактора, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как можно видеть, первый круг аппараты завершают очень близко, причём впереди оказывается именно новинка Nothing. Второй круг также за Phone (2), при этом отрыв уменьшился. В целом Nothing Phone (2) оказался быстрее соперника примерно на 3,5%, что очень незначительно.

Напомним, в активе новинки Nothing SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 12 ГБ ОЗУ, а iPhone 14 Plus опирается на Apple A15 Bionic и имеет 6 ГБ ОЗУ. Первый при этом стоит в США 700 долларов, а за второй просят 900 долларов.