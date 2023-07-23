https://news.day.az/hitech/1583413.html Twitter сменит свой логотип
Twitter сменит свой логотип
Twitter планирует скоро сменить свой логотип.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети написал владелец компании Илон Маск.
"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами. Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, то уже завтра он будет запущен во всем мире", - написал он.
Он также опубликовал возможный будущий дизайн Twitter в форме буквы Х. Однако это не является окончательным вариантом.
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