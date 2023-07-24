Apple заставят упростить переход с iPhone на Android

Европейская комиссия приняла так называемый "Закон о данных", призванный помимо прочего унифицировать процедуру переноса данных с одной программной платформы, на другую. Он, как пишет издание Appleinsider, обяжет IT-корпорацию Apple предоставить своим пользователям сервис для легкой передачи личной информации и файлов с iOS на Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, пишет Appleinsider, закон отразится на работе iCloud. Сейчас не существует удобного способа переноса фотографий и других файлов из облачного хранилища Apple в облачное хранилище, например, Google.

Как именно будет реализована новая функция, не сообщается. Однако, у Apple уже есть похожий сервис Move to iOS, который работает в обратную сторону - он позволяет удобно переносить данные с Android и Google Drive на iOS и iCloud. Вероятно, новый сервис будет реализован похожим образом.

В целом, пишет Appleinsider, "Закон о данных" направлен на ослабление контроля платформодержателей над своими пользователями в рамках одной экосистемы. ЕС стремится к повышению удобства обмена информацией между пользователями различных сервисов и систем.