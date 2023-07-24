Официальная страница Twitter переименована в Х

Официальный аккаунт компании Twitter в социальной сети сменил своё имя на Х. Изображение голубой птицы, которое ранее было аватаром аккаунта, заменено на белую букву Х на черном фоне. Эти изменения были внесены владельцем Twitter Илоном Маском, который также разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с новым логотипом, сообщает Day.Az.

Ранее Илон Маск объявил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. 1 июня предприниматель поделился своими планами по переименованию Twitter в X, а 22 июня он сообщил, что буква X появится на логотипе компании вместо птицы.

27 октября 2022 года Маск успешно завершил сделку по покупке компании Twitter за сумму $44 млрд. Сразу после этого он осуществил ряд перестановок в руководстве компании, уволив, в том числе, генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Согласно документам, размещенным в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск стал единоличным руководителем компании, а также распустил совет директоров.