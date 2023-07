Прозрачный смартфон Nothing Phone 2 оказался мощнее флагманского iPhone

На YouTube-канале PhoneBuff вышло видео со сравнением производительности двух флагманских смартфонов - Nothing Phone (2) и iPhone 14 Plus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тест производительности и оперативной памяти предусматривает запуск на смартфонах приложений и выполнение различных действий с помощью специальной роботизированной руки.

В тесте участвовали Nothing Phone (2) с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также iPhone 14 Plus с чипом A15 Bionic в версии 6/128 ГБ. В ходе эксперимента Nothing Phone (2) показал лучший результат, опередив iPhone 14 Plus на несколько секунд.

Nothing Phone (2) демонстрировал более высокую скорость загрузки большинства приложений, особенно требовательных, например, фоторедактора Snapseed и Microsoft Word для работы с документами. В итоге Nothing Phone (2) завершил тест за 2 минуты 50 секунд, в то время как iPhone 14 Plus потратил на это на 6 секунд больше.