Названа самая популярная линейка iPhone

Специалисты CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) зафиксировали взрывную популярность смартфонов Apple нового поколения. Об этом сообщается в отчете на сайте фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Последние несколько лет аналитики компании подсчитывают долю продаж в США той или иной линейки смартфонов Apple. По словам экспертов, обычно на долю новых смартфонов американского бренда приходится около 70 процентов - остальная доля продаж принадлежит более старым моделям. В июне авторы зафиксировали, что устройства серии iPhone 14 получили рекордную долю на рынке - 79 процентов.

Самым популярным новым гаджетом Apple назвали iPhone 14, который получил долю 24 процента. Ниже расположились iPhone 14 Pro Max - 22 процента, iPhone 14 Pro - 21 процент, iPhone 14 Plus - 12 процентов. Авторы отметили, что новые девайсы Apple стали самыми востребованными за последние годы. Однако рекорд принадлежит аппаратам линейки iPhone 7, которые в моменте имели долю в 81 процент.

Авторы отчета объяснили популярность актуальных устройств Apple стремлением потребителей приобрести качественную модель сейчас и не менять ее ближайшие несколько лет. Также высоким продажам телефонов серии iPhone 14 способствовали выгодные рассрочки и тарифные планы сотовых операторов.