В США начнут маркировать безопасные гаджеты

В США решили маркировать домашние устройства, признанными безопасными для пользователей. Об этом сообщает издание Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов IT-портала, присваивать маркировку устройствам, которые безопасны с точки зрения конфиденциальности пользователей, решили в администрации президента Джо Байдена и Федеральной комиссии по связи (FCC). Маркировку Cyber Trust начнут получать проверенные экспертами девайсы - радионяни, домашние камеры видеонаблюдения, фитнес-трекеры, смарт-телевизоры, холодильники и системы климат-контроля.

В Ассоциации потребительских технологий (CTA) заявили, что более 90 процентов американцев беспокоятся об угрозах безопасности в своих домах. В Белом доме отметили, что маркировка Cyber Trust будет добровольной, однако продукты, которые получат ее, будут иметь преимущество при ранжировании в интернет-магазинах. Журналисты попросили прокомментировать этот момент Google, Amazon, Samsung и Best Buy, но не получили оперативного ответа.

Кроме непосредственно стикера Cyber Trust домашние устройства будут иметь QR-коду со специальным сайтом, на котором пользователь сможет узнать подробнее о том, как производитель заботится о его безопасности. Первые девайсы с новой маркировкой должны показать на выставке CES 2024 в январе.