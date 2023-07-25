Новую консоль PlayStation показали на видео
Новая портативная консоль от Sony будет работать на базе ОС Android. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты портала обнаружили видео с новой приставкой PlayStation Project Q, которое опубликовал пользователь Twitter под ником Zuby_Tech. Автор не уточнил, каким образом к нему в руки попал рабочий образец устройства.
Судя по видео, девайс имеет компактные размеры, интегрированный геймпад DualSense и работает под управлением Android. Блогер не конкретизировал, какие прошивка и версия операционной системы установлены на приставке. Однако он показал, что перед первым запуском PlayStation Project Q необходимо отсканировать QR-код на экране.
Также Zuby_Tech разобрал консоль и продемонстрировал, что под экраном находятся некоторые детали, необходимые для работы устройства. Журналисты медиа отметили, что девайс не имеет подходящих для запуска игр процессора и графического ускорителя, так как компактная консоль не может работать автономно от PS5.
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