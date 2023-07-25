Apple выпустила обновление для iPhone из 2015 года

Компания Apple выпустила обновление операционной системы для старых и актуальных моделей iPhone. Об этом сообщает портал 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для iPhone 6s и новее вышло обновление iOS 15.7.8, которое устраняет выявленные ранее проблемы безопасности. Для владельцев современных смартфонов Apple выпустила обновление iOS под номером 16.6.

В компании подчеркивают, что новая версия операционной системы содержит критические исправления уязвимостей безопасности и настоятельно рекомендуют ее установку всем владельцам iPhone. Загрузить и установить обновление системы можно, открыв "Настройки" - "Основные" - "Обновление ПО" и следовать инструкциям на экране.

В общей сложности эти обновления исправляют 16 уязвимостей, в том числе в ядре, системах Find My, WebKit и Apple Neural Engine.

Осенью ожидается релиз iOS 17, которая не будет поддерживаться на iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus. Это не значит, что Apple не станет выпускать для этих смартфонов патчи безопасности или обновлять их в случае обнаружения критических уязвимостей, однако iOS 16.6 рискует стать одним из последних номерных обновлений для них.