Windows предсказали упадок

Генеральный директор компании Jamf Дин Хагер заявил, что экосистема Windows потеряет лидирующие позиции в корпоративном секторе. Об этом специалист заявил в интервью изданию Computerworld, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Хагера, Windows перестанет быть доминирующей среди копроративных пользователей через 10 лет. "Независимо от того, с какой стороны вы на это смотрите, экосистема Windows находится в состоянии упадка уже 20 лет", - отметил специалист, подчеркнув, что даже не предсказывает, а "констатирует факт" постепенного упадка экосистемы Microsoft.

Глава Jamf заявил, что Windows уступит позиции в корпоративном секторе экосистеме Apple. Дин Хагер объяснил это тем, что Microsoft почти не ориентируется на мобильные устройства. При этом у Apple есть три связанных экосистемой девайса - Mac, iPhone и iPad.

Хагер подтожил, что Apple в конце концов выберут обычные пользователи, "чей голос в условиях корпоративного мира очень силен". "И в конечном итоге этот голос возьмет верх", - подчеркнул специалист.