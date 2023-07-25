Илон Маск решил переименовать твиты

Владелец социальной сети Twitter, американский предприниматель Илон Маск сообщил в Twitter, что теперь твиты будут называться "иксами", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Иксы", - написал он, ответив на вопрос одного из пользователей о том, как будут называться твиты после ребрендинга платформы.

24 июля Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа в виде буквы X.

23 июля миллиардер сообщил о планах компании отказаться от птицы в логотипе в пользу буквы X. "Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", - написал тогда предприниматель.

При этом, как признался владелец социальной сети, финальный вариант ребрендинга пока еще не согласовали и, вероятнее всего, логотип в виде буквы X на черном фоне является временным.

В начале июля Илон Маск также представил новую компанию x.AI. Планируется, что она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. С ее помощью миллиардер намерен "понять истинную природу вселенной".