Apple разрабатывает новое игровое устройство

Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) выдало Apple патенты на устройство, которое может быть использовано для управления в играх на Apple TV. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ресурс Patently Apple.

Патент описывает устройство, которое может работать в двух режимах. Один предназначен для управления функциями Apple TV, а второй для прохождения видеоигр. Переключение между режимами может осуществляться физически за счет изменения положения некоторых деталей устройства.

Помимо привычных кнопок для управления громкостью, перемещения по меню, подтверждения действия и не только, пульт может получить стик, аналогичный тому, что используется в контроллерах от игровых приставок. В зависимости от режима работы назначение клавиш может меняться.

Конструкция устройств предполагает, что оно может складываться пополам или даже разделяться на две части. Часть кнопок при этом может менять свое положение.

Информации о том, когда устройство может добраться до релиза, нет.