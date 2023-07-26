Apple закроет популярный сервис в конце июля

Уже 26 июля компания компания Apple остановит работу сервиса для хранения фотографий онлайн My Photo Stream. Об этом сообщает издание TechRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

My Photo Stream появился еще в 2011 году как платформа для временного хранения фотографий. В сервис автоматически загружались 1000 последних фотографий с iPhone, после чего они становились доступными на всех устройствах Apple пользователя.

После закрытия My Photo Stream, хранящиеся в сервисе фотографии будут автоматически удалены или перенесены в iCloud Photos. Последнее будет возможно только в том случае, если пользователь оплатил подписку на этот сервис.

TechRadar рекомендует убедиться в том, что в My Photo Stream не хранятся ценные файлы. Для этого нужно на iPhone открыть приложение "Фотографии", перейти во вкладку "Альбомы" и найти на открывшейся странице папку My Photos Stream. Далее нужно выбрать все нужные фотографии и нажать кнопку "Сохранить изображения". После этой процедуры снимки сохранятся в памяти смартфона локально и не будут удалены после закрытия My Photo Stream.

Tech Radar пишет, что Apple решила закрыть My Photo Stream из-за того, что сегодня функции сервиса дублируются более популярной онлайн-платформой iCloud Photos.