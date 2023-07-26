Евросоюз принял «закон о чипах» для снижения зависимости от Китая

Совет Евросоюза утвердил известный как "закон о чипах" регламент, направленный на уменьшение зависимости от зарубежных стран в сфере полупроводников, говорится в опубликованном сообщении европейского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предусмотренная документом программа должна помочь ЕС удвоить к 2030 году свою долю на мировом рынке полупроводников, достигнув на нем не менее 20 процентов. Для этого планируется привлечение 43 миллиардов евро государственных и частных инвестиций, включая 3,3 миллиарда из бюджета Евросоюза.

Предполагается, что регламент укрепит промышленную базу ЕС по производству чипов и обеспечит его технологический суверенитет. Речь, судя по всему, идет о противостоянии с Китаем, обладающим полным циклом получения редкоземельных металлов, необходимых для производства чипов.

В конце июня Нидерланды объявили о новых экспортных ограничениях на современные полупроводниковые технологии, призванных лишить Китай ключевого оборудования для производства чипов. Правительство европейской страны заявило, что правила применяются к "ряду очень специфических технологий для разработки и производства передовых полупроводников", которые потенциально могут иметь военное применение.

Тогда же глава правительства Италии Джорджа Мелони назвала поддержку конкурентоспособности производства в стране необходимой, чтобы не попасть в зависимость от торговли с Китаем, которая, по словам политика, может быть опасной.

Происходит это на фоне так называемой "войны чипов", в которой Китай противостоит США. В октябре 2022 года американцы ввели ограничения на поставки высокотехнологичных компонентов в страну, спустя полгода производитель чипов из США Micron Technology потерял в КНР возможность продавать свои товары местным операторам критической инфраструктуры. Помимо этого, власти Китая с 1 августа ограничат экспорт галлия и германия - редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства чипов.