Samsung создала рекордный тип памяти для консолей и видеокарт

Южнокорейская корпорация Samsung отчиталась о создании нового формата памяти GDDR7. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании отметили, что память нового типа примерно в полтора раза быстрее памяти актуального формата GDDR6X. Максимальная скорость передачи данных составила 128 гигабайт в секунду, пропускная способность - 32 гигабит в секунду. Инженеры Samsung отметили, что высокая скорость была достигнута благодаря применению технологии импульсно-амплитудной модуляции (PAM3).

Также память формата GDDR7 на 20 процентов более энергоэффективна по сравнению с GDDR6 благодаря "технологии энергосбережения, оптимизированной для высокоскоростных операций". Кроме того, специалисты корпорации применили эпоксидный компаунд с повышенной на 70 процентов термостойкостью. Новые чипы памяти намерены использовать в видеокартах, игровых консолях и других устройствах. По оценке журналистов, гаджеты с памятью GDDR7 могут представить в начале 2024 года.

"Наша память GDDR7 DRAM поможет улучшить взаимодействие с пользователем в областях, требующих выдающейся графической производительности, таких как рабочие станции, ПК и игровые консоли, устройства, которые взаимодействуют с искусственным интеллектом", - отметил представитель Samsung Юнчхоль Бэ.