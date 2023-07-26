Sony отказалась от выпуска PlayStation 5 Slim

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон на своей странице в Twitter рассказал о готовящейся к выходу консоли PlayStation 5 Slim. По его словам, новинка получит другое название и не будет позиционироваться как облегченная версия консоли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно ранним утечкам, компания Sony намерена в августе представить обновленную консоль PlayStation 5, которую некоторые инсайдеры называли Slim-версией. В прошлых поколениях модели с таким названием получали уменьшенный корпус и вес. Однако, как заявил Хендерсон, ему о такой версии консоли ничего не известно.

"Что касается того, будет ли она [консоль] называться "Slim" или нет, я склонен полагать, что она будет просто называться PS5 и станет улучшенной моделью. Насколько я понимаю, эта новая модель полностью заменит текущую PlayStation 5", - отметил инсайдер.

По словам Хендерсона, обновленная PlayStation 5 появится в продаже к концу года. Ранее он же сообщал, что Sony разрабатывает новую версию консоли со съемным дисководом.

Будет ли новая версия отличаться производительностью от оригинальной PS5, неизвестно.