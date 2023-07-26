На консоли Nintendo слабее многих смартфонов запустили GTA V

Выступающий на YouTube блогер под ником GeekErwan модифицировал ПО портативной консоли Nintendo Switch и запустил на ней такие требовательные к "железу" игры, как GTA V, God of War, Titanfall 2 и Devil May Cry 5. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Консоль Nintendo Switch вышла в 2017 году. За производительность устройства отвечает выполненный по 16-нанометровому техпроцессу восьмиядерный процессор Nvidia Tegra X1 с тактовой частотой 1 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4 с частотой 1,6 ГГц. Данные характеристики сильно уступают многим современным смартфонам.

Для запуска на Nintendo Switch перечисленных выше игр GeekErwan пришлось сильно модифицировать встроенное ПО приставки. В частности, блогер разогнал частоту Tegra X1 и оперативной памяти до 2,3 ГГц и 2,5 ГГц соответственно. После он установил Ubuntu вместо Android, что позволило ему использовать на Switch клиент Steam и из него запускать игры.

В первую очередь GeekErwan запустил игру Titanfall 2. При разрешении 720р игра выдала от 10 до 30 FPS, что блогер счел относительно приемлемым вариантом. Далее была протестирована одна из самых требовательных игр в истории - GTA V. Вопреки ожиданиям энтузиаста, хит Rockstar запустился, но выдал только 5-7 FPS. Далее была опробована игра Devil May Cry 5. Результат - не больше 20 FPS. GeekErwan предположил, что при должной оптимизации Nintendo Switch подошла бы для комфортного прохождения этой игры. Напоследок на приставке была запущена God of War образца 2018 года, которая показала производительность, соответствующую GTA V.

GizmoChina пишет, что, хотя в перечисленные игры невозможно комфортно играть, факт возможности их запуска на Nintendo Switch с устаревшим железом сильно впечатляет.