Twitter снизит цены на рекламу

Компания Илона Маска X Corp., которой принадлежит социальная сеть Twitter, находящаяся в процессе переименования в X, понизит цены на рекламу на платформе для привлечения ушедших рекламодателей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, компания начала предлагать брендам из США и Великобритании размещение рекламных видеороликов по сниженной цене. X Corp. делает скидку в размере 50% на любые заказы подобной рекламы до 31 июля. "Наша цель - помочь нашим рекламодателям получить охваты в моменты наибольшей активности [пользователей] в Twitter, например, во время женского чемпионата мира по футболу", - указано в одном из электронных писем, которые компания разослала брендам.

X Corp. также предупредила бренды, что их официальные страницы потеряют свой "верифицированный" статус в случае, если компании не потратили на рекламу как минимум $1 тыс. за прошедший месяц или $6 тыс. за полгода.

Ранее Маск сообщил, что доходы Twitter от рекламы уменьшились вдвое. Недавно он назначил новым генеральным директором компании Линду Яккарино, которая до этого возглавляла отдел рекламы в медиакорпорации NBCUniversal, в надежде вернуть расположение рекламодателей.

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.