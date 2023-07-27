Акции Microsoft подешевели

Стоимость ценных бумаг Microsoft упала, поскольку компания сообщила о замедлении темпов роста отдельных направлений своего бизнеса, несмотря на различные инвестиции компании в искусственный интеллект.

Выручка компании превысила ожидания аналитиков и составила $56,2 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Однако последний отчет о прибылях показал замедление роста доходов облачного сервиса Azure: 26% по сравнению с 27% в предыдущем квартале.

По словам генерального директора компании Сатьи Наделлы (Satya Nadella), Microsoft по-прежнему нацелена на то, чтобы "возглавить смену платформ ИИ". В последние месяцы корпорация значительно усилила свои позиции в этой отрасли.

В то же время акции Google выросли после публикации отчета о прибылях. Компания превзошла ожидания аналитиков и продемонстрировала рост выручки, что отчасти объясняется увеличением спроса на облачные сервисы, который, как ожидается, будет расти по мере внедрения и освоения инструментов ИИ.