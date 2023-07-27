Twitter столкнется с судебными исками из-за превращения в X

Решение миллиардера Илона Маска переименовать Twitter в X может обернуться для компании юридическими последствиям, поскольку ряд компаний уже имеют право интеллектуальной собственности на ту же букву. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Существует 100-процентная вероятность того, что кто-то подаст в суд на Twitter", - цитирует Reuters специализирующегося на товарных знаках адвоката Джоша Гербена.

Гербен утверждает, что только в США в самых различных отраслях существует около 900 товарных знаков, которые включают в себя букву X. В частности, право на использование X в качестве бренда имеют Microsoft и Meta. Первый IT-гигант использует X в продвижении бренда Xbox, а за вторым зарегистрирована сине-белая X для использования в категориях "программное обеспечение" и "социальные сети".

По словам Гербена, эти компании будут вправе требовать от X денежную компенсацию или запрет на использование буквы, если докажут, что логотипы и реклама компании Илона Маска вызывают у потребителей путаницу.