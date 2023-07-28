Сотрудника Apple обвинили в утаивании информации об уязвимости в Chrome

Google исправила критическую уязвимость в Chrome, обнаруженную сотрудником Apple. Однако, как заявил один из инженеров компании, представитель Apple утаил информацию об обнаруженной бреши, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместо этого источником информации об уязвимости стал неизвестный исследователь, участвовавший в хакерском мероприятии Capture The Flag (CTF) в марте. Представитель Google подтвердил, что уязвимость была найдена одним из специалистов Apple во время CTF, но он не сообщил о ней Google, хотя это была критическая уязвимость нулевого дня. Вместо этого о проблеме разработчикам рассказал другой участник соревнования, известный как Sisu.

В свою очередь, человек под псевдонимом Gallileo, утверждающий, что он работает в Apple и нашел уязвимость, объяснил свое молчание тем, что ему нужно было время для подготовки доказательства и документации по обнаруженному багу. По его словам, он потратил две недели на то, чтобы написать отчет, который должны были одобрить ответственные лица.

Вместе с тем Gallileo похвалил разработчиков Chrome, быстро устранивших ошибку в браузере. Он также заявил, что не видит необходимости в спешке, так как эксплуатация этой уязвимости не такая простая. "Во-первых, эксплойт не работает на Android, во-вторых, он затормаживает интерфейс браузера, поэтому эксплуатация не проходит незамеченной", - отметил сотрудник Apple.

Уязвимость нулевого дня в Chrome была устранена 29 марта, а за ее обнаружение Google наградила Sisu $10 тыс.