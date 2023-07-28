Портативная консоль Sony оказалась обычным планшетом

В сети появились фотографии рабочей портативной консоли Sony Project Q, которая будет работать под управлением Android. Об этом сообщает портал WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованных изображениях источник показал портативную консоль в разобранном виде, сняв экран. Вместе с тем была продемонстрирована и работа устройства, в том числе несколько предустановленных системных утилит операционной системы Android. Это может указывать на то, что PlayStation Q является кастомным планшетом Sony, который будет запускать игры с PlayStation 5 через программу PS Remote Play, которая доступна на мобильных устройствах.

Портативная консоль позиционируется компанией как устройство для облачного гейминга для владельцев "домашней" приставки PlayStation 5. Однако, если Project Q работает под управлением Android, пользователям могут быть доступны другие облачные решения, в том числе для запуска ПК-игр через сервисы GeForce NOW, Xbox Cloud и другие.

По словам инсайдера Тома Хендерсона, новинка получит скромную автономность, которая позволит запускать игры не более 4 часов. В то же время другая "облачная" приставка на Android, Logitech G Cloud, способна проработать от аккумулятора до 12 часов.

Релиз Sony Project Q ожидается осенью 2023 года по цене около $300.