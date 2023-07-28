В WhatsApp появилась новая функция, позволяющая записывать видеосообщения в виде кружков - аналогичная опция есть в мессенджере Telegram. Об этом сообщается в блоге WhatsApp, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С появлением голосовых сообщений в WhatsApp каждый может быстро и безопасно связываться с близкими без необходимости набирать текст. Теперь эту функцию дополнят новые мгновенные видеосообщения. У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке", - говорится в сообщении на портале.

Иконка записи будет располагаться в нижней части экрана около кнопки для записи аудиосообщений. Сообщается, что скоро функция станет доступна всем пользователям. Отмечается, что максимальная длительность видеосообщения будет составлять 60 секунд.