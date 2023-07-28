В современном мире музыкальные мероприятия стали не только местом встречи меломанов, но и отличной платформой для знакомства с передовыми технологиями. Возможно, поэтому бренд HONOR выбрал такой формат презентации своего нового смартфона как музыкальный праздник и приглашает любителей музыки и технологий к нему присоединиться. Попасть на это мероприятие легко - достаточно зарегистрироваться на сайте https://honor90event.az/ и принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.

10 августа в 19:00 в Elektra Events Hall пройдёт официальная презентация нового смартфона HONOR 90 с крутой 200-мегапиксельной камерой. Этот гаджет может похвастаться не только современным привлекательным дизайном, но и передовыми технологиями. Гости мероприятия смогут не только оценить смартфон, но и послушать живое выступление таких звёзд, как Mardan Kazimov, Narmeen, Nadir Rustamli, Paster, Rio, Saybu Swag, RZZA. Разнообразие музыкальных направлений этих артистов (электроника, хип-хоп, поп, рок) позволит каждому гостю найти что-то по душе. Музыкальную эстафету от артистов примет специально приглашённый диджей, который разогреет танцпол горячими хитами этого лета. Танцевальная площадка будет оснащена яркими световыми и визуальными эффектами, которые усилят впечатление от музыки и создадут особую атмосферу.

На мероприятии будут присутствовать известные блогеры и инфлюенсеры, которые пообщаются со своими подписчиками. У гостей будет возможность задать вопросы, сделать селфи со своими кумирами и получить их автографы. Также на площадке будут организованы интерактивные фотозоны, где посетители смогут сделать креативные и яркие снимки, которые останутся приятным воспоминанием о замечательном событии.

Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в розыгрыше новенького HONOR 90. И попробовать в деле 200 Мп камеру с крутыми фотовозможностями.

Чтобы стать гостем этого грандиозного мероприятия, нужно зарегистрироваться на сайте https://honor90event.az/. Среди всех зарегистрировавшихся рандомно будет выбрано 500 счастливчиков, которые получат билеты на мероприятие. Победители получат уведомление по электронной почте.

Презентация нового смартфона HONOR 90 станет ярким примером того, как музыка и технологии могут совместно создавать незабываемые впечатления и летний драйвовый вайб.