https://news.day.az/hitech/1585083.html Facebook и Instagram вводят ограничения для канадцев
Facebook и Instagram вводят ограничения для канадцев
Корпорация Meta заблокирует для пользователей из Канады доступ к новостям в Facebook и Instagram.
Как передает Day.Az, это связано с решением властей страны одобрить "закон о новостях в интернете".
По закону гиганты ИКТ, такие как Meta и Google, должны платить новостным агентствам за размещение новостей на своих платформах.
"Мета" заявила, что начнет блокировать новости для канадских пользователей в течение следующих нескольких месяцев, и изменение произойдет не сразу.
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