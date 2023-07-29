Facebook и Instagram вводят ограничения для канадцев

Корпорация Meta заблокирует для пользователей из Канады доступ к новостям в Facebook и Instagram.

Как передает Day.Az, это связано с решением властей страны одобрить "закон о новостях в интернете".

По закону гиганты ИКТ, такие как Meta и Google, должны платить новостным агентствам за размещение новостей на своих платформах.

"Мета" заявила, что начнет блокировать новости для канадских пользователей в течение следующих нескольких месяцев, и изменение произойдет не сразу.