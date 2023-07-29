Игроков Call of Duty атаковал опасный вирус

Геймеров Call of Duty атаковали с помощью вируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание TechCrunch.

На вредоносную программу обратили внимание пользователи сервиса Steam. Как оказалось, вирус начали распространять среди фанатов Call of Duty: Modern Warfare 2 - атака происходит в тот момент, когда геймеры заходят в игровое лобби и ожидают начала сеанса сетевой игры.

По словам изучивших исходный код специалистов, вирус похож на опасный троян. Также эту информацию потвердил один из инсайдеров, пожелавший остаться неизвестным. Вредоносную программу разместили в онлайн-репозитории VirusTotal.

Создатели Call of Duty: Modern Warfare 2 отреагировали на проблему. В Twiiter-аккаунте Call of Duty Updates, которым управляет студия Activision, появилась информация, что специалисты отключили многопользовательский режим в Steam до устранения проблемы.

Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла в 2009 году. По словам журналистов TechCrunch, в 2023 году игрой интересуется не так много пользователей. Так, на момент написания заметки пиковый онлайн в Call of Duty составил 600 геймеров.