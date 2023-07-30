Новый смартфон OnePlus взорвался у ребенка спустя пять дней использования

Мужчина из Индии купил смартфон OnePlus Nord 3, который взорвался на пятый день использования и лишил слуха его 8-летнего сына. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что смартфон OnePlus Nord 3 с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти был куплен 17 июля на Amazon India за 38,1 тыс. рупий. На пятый день использования устройство взорвалось по неизвестным причинам, причинив вред здоровью восьмилетнего мальчика, который теперь страдает от потери слуха и психологических травм.

Представительство OnePlus в Индии связалось с пострадавшим, однако, по его словам, лишь для того, чтобы изъять смартфон для экспертизы. Какую-либо помощь ему в отношении сына предлагать не стали.

Пострадавший написал заявление в полицию на управляющих директоров OnePlus, Oppo и Amazon в Индии. Он также рассказал, что из-за его жалоб и публикаций Twitter заблокировал его аккаунт, а компания OnePlus всячески пыталась "замять" историю.

OnePlus Nord 3 поступил в продажу 11 июля. Смартфон получил флагманский чип MediaTek Dimensity 9000, качественный экран и камеру.