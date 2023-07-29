Apple заподозрили в слежке за владельцами AR-шлемов

Компания Apple открыла прием заявок на прототипы AR-очков Vision Pro для сторонних разработчиков, но для получения гаджета необходимо согласиться на слежку и жесткие условия по хранению устройства. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Apple приняли некоторые меры, чтобы прототипы амбициозных устройств не были где-то забыты или потеряны. Это сделано с целью избежать того, чтобы прототипы попали в руки посторонним", - говорится в статье.

Строгое соглашение запрещает передачу любой информации о комплектации Vision Pro. Для обеспечения безопасности комплектов Apple будет использовать трекеры AirTag, которые позволят отследить местоположение очков в случае утери или кражи.

"AR-шлем должен храниться в закрытом, защищенном рабочем месте, а любой несанкционированный доступ строго запрещен", - добавил источник портала.

По версии портала, на первом этапе прототипы будут переданы избранным разработчикам, которые должны будут заполнить специальную форму.

В документе они в том числе должны будут указать точную информацию о размерах своих голов для подбора индивидуальных ремешков и аксессуаров. Также разработчикам будут готовы предоставить встроенные в Vision Pro рецептурные линзы от компании Zeiss.