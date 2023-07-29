Илон Маск переименовал Twitter на iOS

Компания X обновила оформление приложения Twitter для iOS, чтобы оно соответствовало новому дизайн-коду компании. Об этом сообщает портал iPhones.ru, передает Day.Az.

Для получения нового оформления пользователям нужно скачать последнюю версию приложения из App Store под номером 9.89. После ее установки меняется иконка программы, а также ее название: с Twitter на X.

Примечательно, что сами разработчики в описании новых функций продолжают называть приложение по-старому Twitter, а не по-новому X.

"Мы внесли некоторые улучшения и исправили ошибки, чтобы было еще приятнее пользоваться Твиттером", - гласит текст патчноута.

Илон Маск объявил о ребрендинге Twitter в X в июле 2023 года. Тогда бизнесмен предложил пользователям соцсети придумать логотип, который он примет в качестве замены для старого изображения. Вскоре пользователь соцсети Сойер Мерритт опубликовал видео с логотипом X, который и выбрал Маск. По словам миллиардера, выбранный дизайн является промежуточным.