Большой MacBook Air провалился в продаже

Корпорация Apple сократила производство 15-дюймовых моделей MacBook Air. Об этом сообщает издание DigiTimes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитикам медиа стало известно, что руководители компании оказались крайне разочарованы продажами нового компьютера. По словам инсайдеров, ожидания ноутбука с большим экраном среди потребителей не совпали с фактическим спросом на аппарат.

Источники отметили, что продажи новой 15-дюймовой модели оказались на 50 процентов ниже прогноза Apple. В связи с этим в корпорации приняли решение сократить производство провалившегося портативного компьютера. Инсайдеры не смогли раскрыть данные о продажах девайса и прогноз Apple на модель.

Специалисты DigiTimes подчеркнули, что в Apple ожидали высоких продаж MacBook Air. В компании рассчитывали, что ноутбуком заинтересуются потребители, которые не могут себе позволить дорогой MacBook Pro, но нуждаются в устройстве с большим дисплеем.

Apple представила обновленный MacBook Air на презентации WWDC 2023 5 июня. Девайс с дисплеем 15,3-дюйма, чипом M2, двумя разъемами USB-C и интерфейсом магнитной зарядки MagSafe оценили минимум в 1299 долларов.