https://news.day.az/hitech/1585297.html На крыше штаб-квартиры Twitter установили новый логотип компании
На крыше штаб-квартиры Twitter установили новый логотип компании
Новый логотип в виде большой буквы "Х" был установлен на крыше штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.
Как сообщает Day.Az, видео нового вида штаб-квартиры компании выложил в социальной сети ее владелец Илон Маск.
"Наша штаб-квартира сегодня вечером в Сан-Франциско", - подписал видеоролик американский миллиардер.
Ранее сообщалось, что администрация города Сан-Франциско начала расследование в отношении X (ранее была известна как Twitter) из-за металлической конструкции в форме буквы X на крыше штаб-квартиры компании.
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