На крыше штаб-квартиры Twitter установили новый логотип компании

Новый логотип в виде большой буквы "Х" был установлен на крыше штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.

Как сообщает Day.Az, видео нового вида штаб-квартиры компании выложил в социальной сети ее владелец Илон Маск.

"Наша штаб-квартира сегодня вечером в Сан-Франциско", - подписал видеоролик американский миллиардер.

Ранее сообщалось, что администрация города Сан-Франциско начала расследование в отношении X (ранее была известна как Twitter) из-за металлической конструкции в форме буквы X на крыше штаб-квартиры компании.