Важная сделка Intel оказалась под угрозой срыва

Американская компания Intel признала, что сделка по покупке израильской компании Tower Semiconductor за $5,4 млрд может сорваться из-за властей Китая. Об этом сообщает Seeking Alpha, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Tower Semiconductor является контрактным производителем специализированных чипов, Intel планировала заполучить компанию для интеграции в свое контрактное подразделение.

Однако судьба сделки зависит от решения китайских антимонопольных органов, которое до сих пор не принято. Крайний срок согласования сделки запланирован на 15 августа.

Глава Intel Патрик Гелсингер не стал комментировать возможность продления сроков рассмотрения сделки за пределы 15 августа.

"Очевидно, мы работаем с китайскими регуляторами и надеемся скоро прийти к решению. Мы делаем все возможное, чтобы завершить эту сделку", - отметил он.

Гелсингер заметил, что дважды побывал в Китае на переговорах с местными регуляторами. В то же время глава американской компании уверен, что собственный контрактный бизнес Intel не пострадает в развитии в случае срыва сделки по приобретению Tower Semiconductor.