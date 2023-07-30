Microsoft отказалась исправлять ошибки в Windows

Пользователи массово пожаловались на ошибки в ОС Windows 11 после установки обновления KB5028254, среди них поломка меню "Пуск". Как сообщает Ext Windows, разработчики из Microsoft отказались устранить этот баг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании выяснили, что ошибки в работе "Пуска" вызваны не установкой обновления, а сторонним приложением для глубокой настройки Windows.

В результате проблема возникла у всех пользователей, которые установили на компьютеры программу ExplorerPatcher. Именно из-за конфликта этой программы с обновлением и наблюдались ошибки в работе "Пуска".

Разработчики ОС пояснили, что отказываются исправлять проблему в "Пуске" из-за установленного стороннего приложения. Пользователям, желающим сохранить ExplorerPatcher, посоветовали откатить обновление.

Также в Microsoft пояснили, что для корректной работы обновления нужно будет удалить несовместимое приложение и обновиться заново, либо обратиться к разработчику стороннего ПО для выпуска новой версии ExplorerPatcher.

В компании добавили, что обновление может не сразу стать доступным для установки. Иногда для его появления необходима перезагрузка компьютера, также его можно загрузить вручную с сайта Microsoft.