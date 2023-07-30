В работе Telegram произошел массовый сбой
В работе мессенджера Telegram зафиксировали массовый сбой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Согласно данным сервиса, пользователи начали жаловаться на работу мессенджера в районе 7 часов вечера по бакинскому времени. 74 процента юзеров сообщают о проблемах с подключением сети и загрузкой контента. 24 процента пользователей испытывают проблемы с функционалом приложения, а два процента - не могут войти в свой аккаунт.
Последний раз сбои в Telegram наблюдались около месяца назад. Тогда перебои в работе мессенджера длились 10-15 минут. В частности, у пользователей не обновлялись каналы, также были проблемы с доставкой сообщений.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре