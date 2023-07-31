https://news.day.az/hitech/1585503.html Индия успешно вывела на орбиту семь сингапурских спутников - ВИДЕО
Индия успешно вывела на орбиту семь сингапурских спутников - ВИДЕО
Индия вывела на орбиту семь сингапурских спутников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шрихарикота. Один орбитальный аппарат будет осуществлять съемку земной поверхности. Полученные данные предназначены для госслужб Сингапура и коммерческих компаний. Шесть малых спутников запущены для предоставления услуг связи.
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