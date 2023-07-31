Индия успешно вывела на орбиту семь сингапурских спутников

Индия вывела на орбиту семь сингапурских спутников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шрихарикота. Один орбитальный аппарат будет осуществлять съемку земной поверхности. Полученные данные предназначены для госслужб Сингапура и коммерческих компаний. Шесть малых спутников запущены для предоставления услуг связи.