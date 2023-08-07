Магазин Amazon намекнул на скорый анонс новой PlayStation

Британский Amazon добавил к наименованию PlayStation 5 титр Standard Console, что может служить указанием на скорую презентацию обновленной версии PS5 Slim. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал tech4gamers.

Согласно источнику, ранее приставка указывалась как "PlayStation 5 Console", а теперь к ее названию добавилась приписка "Standard". Данное изменение было замечено только на Amazon UK, а не по всему миру. Это может означать, что уже скоро Sony выпустит PlayStation 5 Slim, слухи о которой обсуждаются в сети последние несколько месяцев.

Многочисленные инсайдеры неоднократно заявляли, что новинка не будет сильно отличаться по размеру от оригинальной версии и будет поставляться со съемным дисководом. Не исключается, что консоль выйдет под названием PlayStation 5, как и оригинальная модель, которая, в свою очередь, теперь будет называться PlayStation 5 Standard, чтобы покупатель мог их различать.

На скорый анонс обновленной версии указывает и запуск на прошлой неделе первой официальной распродажи с выхода PlayStation 5 - компания намерена избавиться от запасов текущей модели, которая будет снята с производства с выходом PS5 Slim.

По всей видимости, переименование постигло и PlayStation 5 без дисковода - теперь вместо "Digital Edition" на Amazon UK она называется "Digital Console".

По слухам, презентация обновленной PlayStation 5 состоится уже в августе. Новинка получит пониженное тепловыделение и меньшее энергопотребление. В 2024 году Sony может представить более мощную PS5 Pro.