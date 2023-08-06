Новый смартфон Xiaomi побьет рекорд iPhone 15

Осенью компания Apple планирует выпустить iPhone 15 Pro с рекордно узкой рамкой экрана, которая составит всего 1,5 мм. Однако данный рекорд будет побит флагманом Xiaomi 14, о чем написал в Twitter авторитетный инсайдер Ice Universe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщал ранее журналист Bloomberg Марк Гурман, для создания дисплеев с рамкой высотой в 1,5 мм Apple будет использовать специальную технологию литья под низким давлением (LIPO), которая ранее применялась в Apple Watch и iPad. По словам Ice Universe, Xiaomi намерена выпустить смартфон Xiaomi 14, который появится вскоре после релиза флагмана Apple и станет новым лидером по этому показателю.

Однако, насколько тоньше окажутся рамки в китайском устройстве, и какая технология производства будет применена, не сообщается.

По слухам, Xiaomi 14 будет представлен в октябре или ноябре 2023 года. Смартфону приписывают симметричные рамки по всему периметру экрана, флагманские камеры, разработанные совместно с Leica и чипсет Snapdragon 8 Gen 3. При этом дизайн задней панели устройства, согласно утечкам, не сильно изменится по сравнению с Xiaomi 13.