Новые данные об iPhone 15 Pro

Редактор агентства Bloomberg и авторитетный инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple изменила внутреннюю конструкцию iPhone 15 Pro, что позволило облегчить ремонт смартфонов. Также он подтверждает использование титана в Pro-моделях, передает Day.Az.

"Как я писал в январе , профессиональные модели получат новый дизайн, заменив блестящие края из нержавеющей стали, на которых остаются отпечатки пальцев, на что-то более прочное, легкое и более премиальное: титан. Apple давно стремилась использовать титан в iPhone, и использование этого металла в часах было проверкой. iPhone 15 Pro сохраняет матовое стекло на задней панели нескольких предыдущих телефонов, но края, соединяющие боковую и переднюю части, теперь менее острые, чем раньше", - заявляет он.

Марк Гурман Инсайдер подтвердил, что iPhone 15 переходит на USB-C: "Это обеспечит более высокую скорость передачи данных для тех, кто все еще синхронизируется с кабелем, но некоторые сочтут это изменение дорогостоящей головной болью".

Основная камера получит значительно изменения, в том числе обновленные линзы и увеличенный зум. Также упоминаются сенсорные кнопки с тактильной обратной связью для регуляторов громкости, переключателя режимов звука и кнопки питания.