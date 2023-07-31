Google обвинила производителей смартфонов

Компания Google опубликовала отчет Year in Review of 0-days, в котором рассказала о проблемах с обновлением безопасности на Android-устройствах. По данным корпорации, основная причина задержки патчей - недостаточная оперативность производителей смартфонов, сообщает Day.Az со ссылкой на портал 9to5google.

В отчете указывается, что Google быстро находит и устраняет уязвимости в своей операционной системе и отправляет патчи партнерам. Однако многие производители не способны или не заинтересованы в своевременном распространении обновлений среди пользователей своих устройств. В результате этого смартфоны остаются без защиты от потенциальных атак.

В качестве примера Google привела уязвимость в графическом процессоре Mali, которая была обнаружена в июле 2022 года. Специалисты Google выпустили патч для исправления ошибки в октябре того же года, однако большинство производителей смартфонов не обновили свои устройства до апреля 2023 года.

По версии Google, единственный способ защититься, пока пользователи не получат необходимые исправления, - перестать использовать устройство.