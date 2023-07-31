Популярный браузер увидел в соцсети Маска угрозу безопасности

Ребрендинг социальной сети Twitter в X привел к появление сообщения об угрозе безопасности при переходе на сайт в браузере Microsoft Edge. Об этом сообщает Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблема оказалась связана с тем, что в процессе переименования Twitter в X логотип в виде птички заменили на символ Unicode, который внешне похож на букву X, но в математическом контексте обозначает произвольное метрическое пространство.

Браузер Microsoft Edge распознал в этом потенциальную угрозу безопасности и стал показывать предупреждение. В программе сработала система "Изменение значка веб-приложения", обычно предупреждающая пользователей о потенциальном мошенничестве из-за неожиданного изменения значка или названия приложения.

Microsoft Edge посчитал новый значок подозрительным и показал следующее сообщение: "Если это веб-приложение пытается обманом заставить вас думать, что является другим приложением, то удалите его".

Юридически владелец компании, бизнесмен Илон Маск уже переименовал Twitter, теперь это официально X Corp. Также буква появилась в логотипе соцсети в приложениях на Android и iOS. Миллиардер уже установил новый логотип на крышу штаб-квартиры соцсети в Сан-Франциско.