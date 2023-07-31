Подтверждены характеристики нового смартфона Xiaomi

Новый смартфон Xiaomi 13T Pro получил сертификат Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC), что говорит о скором релизе новинки. Об этом сообщает издание MySmartPrice, ссылаясь на карточку устройства в реестре NBTC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из новой утечки, наверняка, стало известно только то, что новый смартфон под номером 23078PND5G за пределами Китая будет называться Xiaomi 13T Pro.

Вместе с тем MySmartPrice обращается к предыдущим утечкам и напоминает, что Xiaomi 13T Pro, скорее всего, получит AMOLED-экран с частотой обновления до 144 Гц, а также выполненный по четырехнанометровому техпроцессу процессор, которым наверняка окажется MediaTek Dimensity 9200+. Также ожидаются до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ памяти встроенной, камеры с пресетами от Leica и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт.

В MySmartPrice ожидают, что релиз Xiaomi 13T Pro состоится в первую неделю сентября. Цена устройства, по слухам, составит £799.